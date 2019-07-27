شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد رمضان يشعل الساحل الشمالى بـ"إنساى" و"مافيا" بناء على طلب الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم محمد رمضان خلال تواجده كضيف شرف فى حفل المطربة بوسى بالساحل الشمالى على تقديم عدد من أغانيه المميزة بناء على رغبات الجمهور الحاضر.

وأشعل رمضان الحفل بأغنيته الجديدة "إنساى" و"مافيا".. وغيرهما ممن طالب بها معجبيه وسط أجواء من البهجة.

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وكان رمضان قد طرح مؤخرا كليب "إنساى" مع سعد لمجرد، حيث تخطي حاجز الـ 30 مليون مشاهدة خلال أسبوع من طرحه عبر موقع يوتيوب.

وأشعل الثنائى "الأسطورة والمعلم" منصات السوشيال ميديا بالعديد من المقاطع المقتطفة من الكليب الذى يبلغ مدته أكثر من 7 دقائق، محققاً أكثر من مليون إعجاب وعشرات الآلاف من التعليقات الإيجابية عبر الكليب.