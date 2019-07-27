خاص| محمد ناير: "شبح النيل" لمحمد رمضان بمرحلة معاينة أماكن التصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أكد الكاتب محمد ناير، أن فيلم "شبح النيل" الذي يلعب بطولته الفنان محمد رمضان، لم يتم تحديد موعد انطلاق تصويره بعد.
وقال ناير في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "شبح النيل لسه مش دلوقتي، لم يتم تحديد موعد نهائي لبدء التصوير"، لافتًا إلى أنه حاليًا في مرحلة التحضيرات الخاصة بمعاينة أماكن التصوير.
"شبح النيل" فيلم ثلاثي الأبعاد، إخراج ياسر الياسري، إنتاج سيف عريبي، بطولة محمد رمضان.
جدير بالذكر أن شهر يوليو الجاري سيشهد انطلاق تصوير فيلم "العنكبوت" الذي كتبه محمد ناير، ويشارك في بطولته أحمد السقا ومنى زكي، إخراج أحمد نادر جلال.
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