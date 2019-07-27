بالصور- سعيد شيمي يشكر خالد جلال ويصف جهده في "سينما مصر" بالخرافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يحرص المخرج الكبير خالد جلال، يوميًا عقب انتهاء عرض "سينما مصر"، على تكريم عددًا من رموز الفن المصري، ممن منحونا فنًا أثر في وجداننا.

وشهدت ليلة عرض أمس الجمعة 26 يوليو، تكريم مدير التصوير الكبير سعيد شيمي، والذي يضم عرض "سينما مصر" مشهد من أحد أشهر الأفلام التي شارك في صناعتها وهو "إعدام ميت" للمخرج علي عبدالخالق، إلى جانب تكريم اسم الفنان الراحل محمود الجندي، وتسلمت شهادة التكريم ابنته مريم، وهي إحدى المواهب المشاركة في العرض.

وأشاد شيمي بالعرض في كلمة ألقاها عقب تكريمه، وقال "بدول مصر عمرها ما هتتهزم، الفن جزء من حياتنا كمصريين"، موجهًا الشكر للمخرج خالد جلال ولكل المواهب المشاركة في العرض، ووصف الجهد الذي بذله جلال بالخرافي في إظهار المواهب المصرية الحقيقية.

"سينما مصر" مشروع تخرج الدفعة الثانية قسم تمثيل من مركز الإبداع، ويشارك فيه أكثر من 60 فنانًا، أبرزهم: غادة طلعت، حسن عبدالله، بسنت صيام، رباب يوسف القعيد، مروة عيد، ومريم الجندي.