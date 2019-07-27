بصورة على الشاطئ وكتاب لمصطفى محمود.. رانيا يوسف: مفيش أحلى من بلدي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هانى صابر:
تقضي الفنانة رانيا يوسف، إجازتها الصيفية في الساحل الشمالي، بصحبة أسرتها.
ونشرت رانيا على شاطئ البحر، وظهر فيها كتاب للكاتب الكبير الدكتور مصطفى محمود "سواح في دنيا الله"، وذلك عبر حسابها على"انستجرام"، معلقة "حتى لو لفيت الدنيا كلها.. مفيش أحلى من قعدة بحر بلدي والرمل الجميل.. بجد مصر أم الدنيا".
وكانت رانيا يوسف، سافرت إلى اليونان، خلال الأيام الماضية، للاستمتاع بإجازتها الصيفية، ثم عادت لاستكمال الإجازة فى الساحل الشمالي.
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