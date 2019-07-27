إيرادات الجمعة.. "The Lion King" الأول و"Pokémon" بالمركز التاسع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "The Lion King"، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الجمعة 26 يوليو، إيراد قُدر بمليون و35 ألفًا و688 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Aladdin" بطولة Will Smith، بعد تحقيقه 366 ألفًا و793 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "Spider Man" بطولة Tom Holland، محققًا 221 ألفًا و423 جنيهًا، وحصل على المركز الرابع فيلم "Crawl" بطولة Kaya Scodelario ، وبلغت إيراداته 214 ألفًا و309 جنيهات.

وذهب المركز الخامس لفيلم "Annabelle Comes Home" بطولة Vera Farmiga، ووصلت إيراداته لـ 147 ألفًا و702 جنيه، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Toy Story 4" بطولة Tom Hanks، بعد تحقيقه 113 ألفًا و200 جنيه، وفي المركز السابع يأتي فيلم "Stuber" بطولة Dave Bautista، محققًا 73 ألفًا و332 جنيهًا.

وحصل على المركز الثامن "Escape Plan" بطولة Sylvester Stallone، بعد تحقيقه 19 ألفًا و935 جنيهًا، ليصبح المركز التاسع من نصيب فيلم "Pokémon" بطولة Ryan Reynoldsوبلغت إيراداته 17 ألفًا و882 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم"Godzilla" بطولة Kyle Chandler، محققًا 11 ألفًا و186 جنيهًا.