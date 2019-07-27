تراند اليوم : فيلم يدعي حق اليهود في جنوب الأردن.. وموقف غير متوقع من المخرج...

كشف المخرج والفنان الأردني، علي عليان، اليوم السبت، في بيان، له حقيقة تصوير فيلم يثبت حق اليهود في مدينة البتراء وجنوب الأردن.

وقال عليان في بيان نشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "انسحبت اليوم من كاستنغ الفيلم السينمائي العالمي (Jaber) والذي سيصور في عمان قريبا، لأن السيناريو يثبت حق اليهود بفلسطين، ويؤكد أن لهم الحق التاريخي في البتراء وجنوب الأردن بحوار صريح ومباشر".

وأضاف عليان: "تناقشت مع المخرج بالأفكار المطروحة، فقال إنها حقائق تاريخية وأن الفيلم سينفذ كما هو مكتوب لأنه لن يعرض في العالم العربي بل سيعرض في الولايات المتحدة".

وتابع عليان قائلا: "سألني المخرج سؤالا صريحا قال فيه هل أنت لا تؤمن بالأفكار التي يطرحها الفيلم؟ فأجبته لا طبعا لا أؤمن بها، فقال إذن لن نستكمل العمل معا، وأجبت نعم لن أعمل بهذا الفيلم".

ونفى المخرج والفنان الأردني، تماما، مسؤوليته عن الصورة الإعلانية للفيلم والمنشورة في وسائل الإعلام.