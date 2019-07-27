طقوس رانيا يوسف أثناء جلوسها أمام البحر

حرصت الفنانة رانيا يوسف على مداومة قراءة الكتب أثناء جلوسها أمام البحر، حيث نشرت صورة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" . ظهر في الصورة كتاب الدكتور مصطفى محمود "سواح في دنيا الله"، و علقت رانيا عليه رانيا قائلةً: "حتى لو لفيت الدنيا كلها، مفيش أحلى ‏من قعدة بحر بلدي، والرمل الجميل". الله"، و علقت رانيا عليه رانيا قائلةً: "حتى لو لفيت الدنيا كلها، مفيش أحلى ‏من قعدة بحر بلدي، والرمل الجميل". ‏جدير بالذكر أن الفنانة رانيا يوسف Advertisements تعمل على تصوير مشاهدها المتبقية من مسلسل "مملكة إبليس" والذي يجمعها بغادة عادل. تعمل على تصوير مشاهدها المتبقية من مسلسل "مملكة إبليس" والذي يجمعها بغادة عادل. وأحمد ‏داود، وإيمان العاصي، وخالد أنور، وكريم قاسم، ومحمود الليثي، وسلوى خطاب، وصبري فواز، ومحمد جمعة، وأسماء جلال، من ‏تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني .‎ ‎

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