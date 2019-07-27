الليلة.. أمسية موسيقية لـ"ساوند تراك" على المسرح الروماني

يستعد أوركسترا "ساوند تراك"، الليلة لتقديم أمسية موسيقية ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي للموسيقي والغناء، وذلك علي خشبة المسرح الروماني بالإسكندرية، في تمام الساعة التاسعة مساءً.
ومن المقرر أن يتضمن برنامج الحفل باقةمتميزة من المؤلفات الموسيقية من أعمال درامية وكلاسيكية شهيرة، أبرزها "حتي آخر العمر، الأيدي الناعمة، إمبراطوريه م، همام في أمستردام، أمير الظلام، عريس من جهة أمنية، عصابة حمادة و توتو، هوانم جاردن سيتي، شمس الزناتي".
يذكر أن أوركستر ساوند تراك أسسه الفنان محمد بركات بمشاركة عازف البيانو أمير عوض عام 2018 بهدف تقديم الموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات العربية والأجنبية ويضم مجموعة كبيرة من شباب العازفين الأكاديميين .
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