بالفيديو: هكذا إنتهت رحلة مخيفة لطفل على “حزام الأمتعة” في أحد المطارات

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 يوليو 2019 04:47 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وثقت كاميرات المراقبة في أحد المطارات الأميركية، رحلة مخيفة حظي بها طفل في الثانية من عمره، عندما تسلل إلى الحزام الذي تُنقل عليه حقائب المسافرين، ليتم سحبه معها دون أن يتمكن أحد من الإمساك به.

وتسلل الطفل لورنزو إلى الحزام الذي تنقل عليه الحقائب، خلف مكتب شركة طيران “سبيريت” في مطار هارتسفيلد جاكسون الدولي في أتلانتا، بينما كانت والدته تنهي إجراءات الصعود إلى الطائرة.

وأظهرت مقاطع الفيديو الخاصة بكاميرات المراقبة في المطار، لورنزو وهو يصعد على الحزام ويتم سحبه مع الحقائب، قبل أن ينتبه العاملون في المكان إلى الواقعة ويحاولون إخراجه.

وفي مقاطع فيديو أخرى، ظهر لورنزو وهو يحاول العودة إلى قاعة المطار دون جدوى، إذ تعرض لضربات متتالية من حقائب الركاب الكبيرة.

ومع وصول الطفل إلى منطقة خاصة بـإدارة أمن النقل التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأميركية، انتبه العاملون لوجوده وهرعوا لإنقاذه وإعادته إلى والدته.

وأدت الرحلة المخيفة، التي استغرقت نحو 5 دقائق، إلى إصابة لونزو بكسر في يده اليمنى، حسب ما ذكر موقع “سي بي إس”.

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قالت والدة الصبى، إنها كانت ترتعب خوفًا على الطفل، بعد أن قفز على سير نقل الأمتعة، وتم نقل الطفل إلى المستشفى بعد الواقعة.

وأضافت الأم، أنها غفلت عن الطفل عقب قيامها بطبع بطاقة الصعود إلى متن الطائرة، وأرادت القفز ومحاولة الذهاب إليه، إلا أن العمال لم يسمحوا بذلك.

أخبر الموظفون الأم أن الطفل لورينزو، كان يتجول على حزام النقل لمدة خمس دقائق تقريبًا، وشملت رحلته العديد من الانعطافات حتى سقط فى نهاية المطاف أمام جهاز الأشعة.

من جانبها، تمنت خطوط “سبيريت” الجوية للطفل الشفاء العاجل، وقالت في بيان، إنها تعمل مع إدارة أمن النقل ومسؤولي المطار لضمان اتباع البروتوكول المناسب، كجزء من التحقيق في الحادث.

المصدر: سكاي نيوز