نيكول سابا تشعل الأجواء في سهرة صاخبة بالساحل الشمالي

متابعة بتجـــــــــــرد: أحيت النجمة اللبنانية نيكول سابا حفلًا غنائيًا ساهرًا في مربع IVORY في الساحل الشمالي في مصر مساء يوم 25 تموز/يوليو الجاري.

وقدّمت نيكول سابا خلال السهرة باقة من أشهر أغنياتها ومنها “طبعي كده”، “براحتي”، “هفضل أحلم”، “قررت” وغيرها، فأشعلت الأجواء حتى ساعات الفجر الأولى.

تألقت نيكول سابا في الحفل بفستان قصير من اللون الرمادي الغامق فبدت كعادتها بغاية الجمال والأنوثة وسرقت كل الأنظار نحوها.

على صعيد آخر، تستعد نيكول سابا قريبًا لطرح أغنية جديدة، تتعاون فيها مع الشاعر الغنائي أمير طعيمة، لكنها تتكتّم حتى اللّحظة عن تفاصيلها.