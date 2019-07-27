متابعة بتجــــــــــرد: يحيي النجم اللبناني ملحم زين حفل عيد الأضحى المبارك في لبنان وتحديدًا في فندق “فينيسيا” وسط العاصمة بيروت مساء 13 آب/أغسطس المقبل. ومن المقرر أن يقدّم ملحم زين خلال الحفل باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة وصولًا إلى أغاني ألبومه الأخير. تجدر الإشارة إلى أن ألبوم “محلم زين 2019” يتضمن خمس أغنيات جديدة وهي “لهون وبس” من كلمات ايفان نصوح، “مدري شو بني”، “من مدّة”، “قولوا” و”صفى قلبي” من كلمات فادي أبو خليل وجميعها من ألحان سليم محمد سلامة وتوزيع عمر صباغ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ملحم زين يحتفل بعيد الأضحى مع جمهوره في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.