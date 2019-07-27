صورة مُعدّلة لفاروق الفيشاوي بعد وفاته تغضب الجمهور

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متابعة بتجـــــــــــرد: إستاء محبّو الممثل المصري فاروق الفيشاوي من إنتشار صورةٍ مُعدّلة عبر الفوتوشوب للراحل وهو على فراش المرض قبل وفاته.
والصورة المنسوبة للراحل فاروق الفيشاوي كانت قد إنتشرت في الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي على أنها صورة مُسرّبة للممثل على فراش المرض قبل وفاته، ليتبيّن لاحقاً أن الصورة غير حقيقية.
وتوفي فاروق الفيشاوي، صباح اليوم الخميس، بعد صراع مرير مع مرض السرطان بإحدى المستشفيات الخاصة في القاهرة.
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