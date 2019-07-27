بقائمة محظورات.. جيران “هاري وميغان” ممنوعين من التحدث معهما!

متابعة بتجــــــــــرد: حذرت السلطات البريطانية جيران كل من الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث الثانية، وزوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل، من الحديث إليهما أو طلب رؤية الطفل أرشي، بحسب ما نقلت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وأصدرت السلطات قائمة محظورات للسكان المحليين جاء فيها:

– لا تقترب أو تحرض على محادثة إذا رأيت الزوجين الملكيين.

– قل “صباح الخير” إذا تحدثوا إليك.

– لا تحمل حيواناتك الأليفة إليهم.

– لا تعرض تمشيه كلابهم أو تقترب منها.

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-لا تطلب أن ترى الطفل آرشي.

– لا تضع شيئًا في صندوق الرسائل الخاص بقصر فوريغمور.

وتشمل المحظورات الموظفين الملكيين والمسؤولين الذين يعيشون في منازل النعمة وجميع الجيران، وقال قصر باكنغهام، إن قائمة المحظورات تم وضعها من قبل مسؤول الأمن من داخل القصر.

وعلق أحد السكان الساكنين بالقرب من قصر فوريغمور في قلعة ويندسور لصحيفة “ذا صن”: “إنه أمر غير عادي،لم نسمع شيئًا من هذا القبيل.. كل من يعيش في هذه المنطقة يعمل لصالح العائلة المالكة ويعرف كيف يتصرف باحترام”، وأضاف: “حتى الملكة لا تطلب هذا”.

وقال الخبير الملكي إنغريد سيوارد: “تقوم الملكة دائمًا بمحادثات مع الجيران وحتى تناول الشاي مع أشخاص ودودين”، ومن المفترض أن يتعرض 400 شخص يسكنون حول قصر فوريغمور للضرر بسبب قائمة المحظورات الغريبة.

الجدير بالذكر أن دوق ساسكيس وزوجته، قد تعرضا لانتقاد شديد لإنفاقهم 2.4 مليون جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب على منزلهم في فروغمور، والاحتفاظ بتفاصيل ولادة الابن آرتشي بشكل خاص.