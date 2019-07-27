هل يغيب كاظم الساهر عن الغناء تمهيدًا لإعتزالٍ نهائي؟

متابعة بتجــــــــــرد: ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية بتصريحٍ للمسؤولة الإعلامية لمهرجان “إهدنيات” تعلن فيه نيّة النجم العراقي كاظم الساهر بالغياب عن الغناء لمدّة سنتين تحضيرًا لعمل فنّي ضخم.

وسرعان ما تحوّل هذا التصريح إلى تكهّنات وشائعات تفيد أن كاظم الساهر قد قرّر الإبتعاد عن الأضواء تمهيدًا لإعتزالٍ نهائي، كما انتشرت بعض العناوين المغلوطة وأبرزها “كاظم الساهر يستجيب لنصائح الأطباء ويعتزل الفن”.

تجدر الإشارة إلى أن كاظم الساهر انشغل خلال الفترة الماضية بتسجيل مجموعة من الأغاني، من المقرر أن يضمّها إلى ألبومه الجديد الذي سيبصر النور قريبًا.