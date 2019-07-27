داليدا خليل تلفت الانظار بجمالها في اللوك الجديد

تخلّت النجمة اللبنانية داليدا خليل عن الشعر الأحمر، الذي اعتمدته خلال تأدية دور “كارين” ضمن مسلسل “أسود” الذي عرض خلال شهر رمضان 2019، حيث فاجأت الجميع بظهورها وقد اعتمدت اللون الأسود.

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بدت داليدا في اللوك الجديد تشع جمالاً وأنوثةً، حيث تلقت العديد من تعليقات المتابعين الذين أثنوا على طلتها بعد اختيارها لهذا اللون.

من جهة أخرى، تستعد “خليل” للقاء جمهورها العربي من خلال الفيلم السينمائي الكوميدي “بعد الخميس” الذي سيعرض الشهر المقبل في صالات السينما بمناسبة عيد الأضحى.

فيلم “بعد الخميس” انتاج شركة العنود برودكشن للإنتاج الفني ومن اخراج السعودي حيدر سمير الناصر. بطولة نخبة من نجوم العرب من لبنان داليدا خليل، من مصر طلعت زكريا ومن السعودية عبد الله الجميري وميلا الزهراني ومحمد هاشم. ومن الإمارات منصور الفيلي وبلال عبد الله وعلي تميمي ومن وجيهان أنور ومن سورية بسام علي.