انطلاق تصوير فيلم "العنكبوت" لـ السقا الأسبوع المقبل

ينطلق تصوير فيلم "العنكبوت" للنجم أحمد السقا أول الأسبوع المقبل في شوارع القاهرة وتجمع المشاهد الأولى بينه وبين النجمة منى زكي، وتقوم الجهة المنتجة للفيلم إبرام التعاقدات مع باقي النجوم الأيام الحالية، استعداداً للتصوير، ولم يتم تحديد موعد لعرض العمل في السينما حتى الآن.

وانتهى المؤلف محمد ناير من كتابة العمل الفترة الماضية، وبدأ المخرج أحمد نادر جلال في تسكين الأدوار، ويعود السقا بالفيلم إلى السينما بعد غياب عامين منذ تقديمه فيلم "هروب اضطرارى" فى عيد الفطر من عام 2017.

فيلم "هروب اضطرارى" شارك فى بطولته أمير كرارة، غادة عادل، فتحى عبد الوهاب، مصطفى خاطر أحمد العوضى، ومجموعة من الفنانين كضيوف شرف منهم أحمد حلمى، أحمد فهمى، واحمد زاهر، وايمان العاصى، ومحمد فراج، ومحمد شاهين، وبيومى فؤاد، وعزت أبو عوف من تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد خالد موسى.

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