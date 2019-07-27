محادثات مع آندي ساركيز لإخراج فيلم "Venom 2"

انتشرت بعض التقارير الإخبارية التي تقول إن الممثل والمخرج آندي ساركيز في محادثات في الوقت الحالي مع شركة سوني من أجل إخراج فيلم الأكشن والإثارة القادم "Venom 2"، وذلك بعد تأكيد عدم عودة المخرج روبن فليسكر مخرج الجزء الأول للفيلم.

ومن المعروف أنه كانت أعلنت شركة "سوني" أن توم هاردي تعاقد مع الشركة على الظهور في بطولة 3 أفلام من سلسلة "Venom"، حيث ظهر في الجزء الأول من الفيلم، ويظهر في الجزء الثاني، ومحتمل أن يظهر في "Venom 3" بمشاركة شخصية "سبايدرمان"، ولكن عادت بعض الشائعات في الفترة الأخيرة لتنفي وجود أي أجزاء أخرى من الفيلم وهو ما نفته منتجة الفيلم الشهيرة.

ومن ناحية أخرى، تدور قصة الجزء الأول من الفيلم حول أيدي بروك "فينوم" أحد أكثر شخصيات عالم مارفل غموضًا وتعقيدًا وشرًا، كما أنه العدو اللدود للرجل العنكبوت، وكان شخصًا عاديًا تمامًا، إلى أن تعرض لاستحواذ كائن فضائي منحه قدرات خارقة وغير مسبوقة، ومنذ تلك اللحظة تغير كل شيء في حياته، فأمسى هو والكائن الفضائي كيانا واحدا.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من النجوم توم هاردي، وميشيل ويليامز، وريز أحمد، وودي هاريلسون، وجيني سليت، وريد سكوت، وسكوت هاز، ومارسيلا براجو، وميشيل لي، وغيرهم.

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