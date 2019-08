إليسا تغني لجارة القمر فيروز في أعياد بيروت

تفاعل عدد كبير من جمهور المطربة اللبنانية اليسا على مواقع التواصل الإجتماعى على مقطع من أحدث حفلاتها وهى تغنى للسيدة فيروز.

الحفل جاء ضمن مهرجان #أعياد_بيروت، وطلت خلاله اليسا بفستان فضّي، ثم غيّرته بآخر ذهبي قبيل ختام السهرة.

وكانت اليسا قد غردات على تويتر قبل أيام قائلة: "Getting ready for Beirut Holidays Can't wait".

للعام الثامن على التوالي، يطلّ مهرجان أعياد بيروت على جمهوره، وهذه المرّة أيضا من واجهة بيروت البحرية مع سلسلة حفلات تمّ الإعلان عن تفاصيلها في مؤتمر صحفي حضره ورعاه كل من وزيري السياحة والثقافة أفيديس كيدانيان ومحمد داود داود.

