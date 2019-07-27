فواز راكان يتمنى تكرار تجربة التلحين مع أنغام

القاهرة - لايف ستايل
شارك الملحن الخليجي فواز راكان، في تلحين أغنيات الألبوم قبل الأخير للمطربة الكبيرة أنغام، والذي كان يحمل اسم "راح تذكرني"، وصدر في سوق الأغنية في يناير من عام 2018.
وقال فواز راكان في تصريحات له اليوم، إنه سعيد بتلك التجربة وبتلحينه بعض الأغنيات في الألبوم، مؤكدًا أنه يتمنى تكرار التعاون معها مرة أخرى، خاصة أنها تمتلك صوت فريد ومميز ومختلف.
وأضاف راكان في تصريحاته: "انه سعيد أيضًا بتحقيق الألبوم وقتها، صدي كبير ونجاح مبهر، بين مطربي الغناء على مستوى الوطن العربي".
وكان يتضمن الألبوم 12 أغنية هى: هدي قلبه، راح تذكرني إلهي، أشوف نجوم، الخيانة، لاتهجي، يوجعونك، مجرد شيء، لو تحلف، مستحيل، وين تروح، تلاقينا.
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