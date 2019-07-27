شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بوسى تشعل الساحل الشمالى بـ3 حفلات بحضور محمد رمضان ونجوم الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت النجمة الشعبية بوسى مساء أمس 3 حفلات غنائية بالساحل الشمالى دفعة واحدة وحرصت على ختام اليوم بسهرة غنائية ضخمة بحضور كامل العدد من نجوم الفن والمشاهير.

كان ضمن الحضور النجم محمد رمضان، الفنان أحمد رزق، الفنانة منة فضالى، الفنانة لقاء سويدان، الفنانة عزة مجاهد والإعلامى تامر أمين ومحمد أنور ومصطفى بسيط.. وغيرهم.

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ارتدت بوسي ملابس كاجول تماشيا مع أجواء الحفل، وأشعلت وصلات الغناء والرقص المتتالية حتى شروق الشمس على اغانيها الشعبية المميزة التى امتدت لأكثر من ساعة ونصف الساعة قدمت خلالها "اه يا دنيا "و"شيكولاتة" و"حط ايده يا" و"مبروك عليا" و"عبده" و"تعالى".. وغيرها ممن قدمتها بناء على رغبات خاصة للمعجبين.