شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بوسى تشعل الساحل الشمالى بـ3 حفلات بحضور محمد رمضان ونجوم الفن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت النجمة الشعبية بوسى مساء أمس 3 حفلات غنائية بالساحل الشمالى دفعة واحدة وحرصت على ختام اليوم بسهرة غنائية ضخمة بحضور كامل العدد من نجوم الفن والمشاهير.
كان ضمن الحضور النجم محمد رمضان، الفنان أحمد رزق، الفنانة منة فضالى، الفنانة لقاء سويدان، الفنانة عزة مجاهد والإعلامى تامر أمين ومحمد أنور ومصطفى بسيط.. وغيرهم.
ارتدت بوسي ملابس كاجول تماشيا مع أجواء الحفل، وأشعلت وصلات الغناء والرقص المتتالية حتى شروق الشمس على اغانيها الشعبية المميزة التى امتدت لأكثر من ساعة ونصف الساعة قدمت خلالها "اه يا دنيا "و"شيكولاتة" و"حط ايده يا" و"مبروك عليا" و"عبده" و"تعالى".. وغيرها ممن قدمتها بناء على رغبات خاصة للمعجبين.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. بوسى تشعل الساحل الشمالى بـ3 حفلات بحضور محمد رمضان ونجوم الفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.