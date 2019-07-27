شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أول تعليق من محمد منير بعد طرح "مهموم" ولمن يوجه الأغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم الكبير محمد منير، مساء اليوم السبت، لإحياء واحدة من أقوى وأهم حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون بالمسرح الجنوبى بالمدينة الأثرية التى يحمل المهرجان اسمها، ومن المتوقع أن يقدم كينج الأغنية العربية مجموعة كبيرة من أغانيه القديمة والجديدة.

وفى تصريحات، خاصة لـ"الخليج 365"، تحدث الكينج محمد منير عن أغنيته الجديدة "مهموم"، والتى حققت نجاح كبير للغاية بعد طرحها بساعات، وقال منير عن الأغنية :" الإجابة هى باختصار، إن المسافة طالت بين الأغنية الجادة، والأغنية السطحية، ونحن فى هذا التوقيت محتاجين أغنية جادة تعيد لنا التوازن، خاصة وإن الفن له دور أهم من السلاح.

وبسؤاله عن توقعاته للأغنية بعد النجاح الكبير، الذى حققته عقب طرحها بساعات، قال :"أنا كنت متوقع لنفسى، وما أتوقعه لنفسى يتحقق، أو بمعنى أدق ما تصدقه لنفسك لابد أن يصدقه الآخرين".

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وعن سؤاله لمن يقدم أغنية "مهموم": "بقولها لكل مواطن مصرى مهموم على بلده، حريص على أن يبنيها ويشوفها فى صورة أفضل، وفى مكانة أفضل، وفى مستقبل مشرق زاهى لينا، لأننا نستحق هذا".

وبالتطرق لأغنيته الجديدة التى يقدمها من كلمات الشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الأبنودى، قال النجم الكبير محمد منير "حبيبى وأخويا وملهمى ومُعلمى، بالفعل أحضر لأغنية من كلماته تحمل عنوان "مصر السمرة"، سيتم طرحها فى القريب العاجل، وأقدمها لأن حاسس إن وطننا محتاج لده، وسأنتهى من تسجيلها فى خلال 3 أو 4 أيام، وسيتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب".

ووجه الكينج محمد منير كلمة لجمهوره من خلال" الخليج 365 "، قائلا :" ربنا يخليكم ليا تدعمونى، وبدعكم ده أنا مستمر، وبدعمكم أنا فى صحة جيدة، وبدعكم غير. سيستشعر الجدية، وسيستشعر من الجمهور أهمية أن يكون لك موقف لصالح وطنك، وما أجمل أن يكون الإنسان له موقف لوطنه".