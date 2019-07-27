هبة مجدى تنعى خالتها وزوج خالتها: "فقدت من علمونى الحب"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة هبة مجدى، منذ قليل، وفاة خالتها وزوج خالتها ونشرت صورة تجمعها على حسابها الشخصى بإنستجرام معربة عن حزنها الشديد لرحيلهما. ونعت هبة مجدى رحيلهما بكلمات مؤثرة لارتباطها بهما قائلة، "فقدت أعز الناس لقلبى.. خالتى عفاف وعمو عماد.. أكتر اتنين علمونى الحب وشفت الدلع والحنية بدون مقابل.. كنت أنا بنتهم لأن ماكنش عندهم أبناء.. ربنا يرحمهم ويدخلهم الجنة من أوسع أبوابها.. ادعولهم كتير أرجوكم". Advertisements يذكر أن الفنانة هبة مجدى تشارك فى مسرحية "الملك لير" رائعة شكسبير الخالدة إخراج تامر كرم وترجمة د. فاطمة موسى، وبطولة النجم يحيى الفخرانى ورانيا فريد شوقى وأحمد فؤاد سليم وريهام عبد الغفور وأحمد عزمى وأيمن الشيوى ونضال الشافعى وناصر سيف وهبة مجدى وحمادة شوشة، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلوانى وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت.

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هبة مجدى (2)

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