شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. افتتاح مسرحية "المتفائل" لسامح حسين والمسرح كامل العدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح فى حضور الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف مدير المسرح القومى العرض المسرحى "المتفائل" من إنتاج فرقة المسرح القومى التابعة للبيت الفنى للمسرح، حيث رفع المسرح لافتة كامل العدد قبل افتتاح العرض بيومين. تدور أحداث العرض حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعة للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل. عرض "المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، آيات مجدى، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامى ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام إمام.

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