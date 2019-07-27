شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام سعيد ردا على اتهامها بالمتاجرة بمرضها: أنتم مرضى وأنا أحسن من الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الإعلامية ريهام سعيد مقطع فيديو، عبر حسابها الشخصى على إنستجرام، للرد على الأشخاص الذين يتهمونها بالمتاجرة بمرضها.

وقالت ريهام سعيد فى مقطع الفيديو "أنا شيفاها سفالة وقلة ذوق وقلة رحمة، هل أنا هقعد حابسة نفسى فى البيت شهر علشان أمثل إنى تعبانه؟، هل أنا لميت تبرعات على مرضى ؟ هل لما تعاطفت معايا مرتبى زاد ؟ أنا ست كويسة غصب عنك، ربنا بيبتلينى علشان بيحبى، انا مطلعتش أعيط للناس وأعمل فيديوهات وأقول الحقونى، على فكرة أنا بقالى 3 شهور عيانة ومقولتش لحد، دايما قوية وعمرى ما تاجرت بحاجة".

وأضافت "أنا مبحبش أصعب على حد ومبحبش حد يتعاطف معايا، وانا ست قوية جدا بايمانى بالناس اللى هتقف معايا، انا عملت خير كتير جدا فى حياتى وواثقة ان ربنا هيطلعنى من اى حاجة وحشة، هو انا اصلا كنت محتاجة تجميل فى مناخيرى ؟ ولا محتاجة تجميل فى اى حاجة ؟ وحتى لو عملت عملية تجميل انت مالك، دى حرية شخصية، انت مالك، انا تعبت وكنت بموت زى اى واحد، للناس المريضة دى، على فكرة مبيكذبش غير الكذاب ومبيخونش غير الخاينين، يعني شريف مدكور لما كان بيستقبل الناس فى بيته يبقي كدا هو مكنش عنده كانسر؟ كان بيمثل؟ هل هو الواحد لازم يموت علشان ميكنش بيمثل، هل لازم يكون خبر وفاتى انهاردة علشان تقول انها مش بتكذب".

واختتمت كلامها "انا كنت عيانة وخفيت وراجعة احسن واقوى من الاول وراجعة برنامجى وهيبقي احسن من الاول، باذن الله باذن الله، يوم الحد هتبقوا مكسوفين اوي علشان كنت مصورة كل الى حصل، اد ايه هى حاجة قذرة انك تثبت للناس انك كنت بتموت، انا قلت لما اموت ادعولى مش اتعاطفوا معايا، انا مش عايزة اصعب على حد انا طلبت الدعاء بس، الدكتور لما تشوفوه هيقولك اللى حصل دا معجزة، كان علطول يقولى انتى محتاجة معجزة، لو مستكتر عليا ان انا اخف دى مشكلتك، لو مستكتر عليا ان انا ارجع شغلى واعيش حياتى، وكنت عاوز خبر وفاتى للاسف دا مش وقتى".