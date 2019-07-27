بالصور| افتتاح "المتفائل" على المسرح القومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

افتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح أمس الجمعة في تمام التاسعة مساءً، العرض المسرحي الجديد "المتفائل" من إنتاج فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح، بحضور الفنان أحمد شاكر عبداللطيف مدير فرقة المسرح القومي.

وشهد العرض حضور: الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة، الفنانة وفاء الحكيم مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدد كبير من الفنانين والمسرحين منهم الدكتور سامح مهران، المخرج عصام السيد، المخرج ناصر عبدالمنعم، الشاعر محمد بهجت، الدكتور محمد زعيمة، الفنان محمد رضوان، وسط حضور جماهيري كبير.

تدور أحداث العرض حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل.

"المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق علي، عن رواية "كانديد" للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام .