أكرم حسني عن محمد منير: "هيفضل الكينج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أبدى الفنان أكرم حسني إعجابه بأغنية الفنان محمد منير الجديدة والتي تحمل اسم "مهموم".

ونشر أكرم فيديو أغنية "مهموم" عبر حسابه على"تويتر"، معلقًا: "ايه فايدة عين مبقتش تشوف.. علشان كده محمد منير هيفضل الكينج في قلوب كل اللي بيحبوه، لقدرته غير المحدودة في توصيل احساسه وهمومه بكلمات بيدور عليها بقاله سنين ولقاها عند العبقري المبهر دايمًا أمير طعيمة".

يذكر أن أكرم حسني أعلن أمس عن تحقيق أحد أهم أحلامه وهو التعاون مع المخرج الكبير شريف عرفة، إذ تعاقد معه على بطولة فيلم يخرجه شريف عرفة الفترة المُقبلة.