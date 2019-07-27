تراند اليوم : بعد كتابته "ولد ضائع".. نجل "أنغام" يكشف حقيقة "خلافه" معها...

نفى عمر عارف، نجل المطربة المصرية أنغام ما تردد عن وجود خلافات ومشاكل بينهما.‏

كان عمر، وهو نجل أنغام من زوجها الأول العازف مجدي عارف حذف صور والدته من حسابه عبر تطبيق "إنستجرام"، بعد أن تزوجت من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم في شهر فبراير الماضي.

ونشر عمر صورة له عبر الصفحة وعلق عليها قائلا "LOST BOY" أي "ولد ضائع"، ما اعتبره بعض متابعيه أنه دليل على حزنه لما قامت به والدته بزواجها.

غير أن عمر نفى ذلك، ونشر عبر خاصية القصص المصورة، على حسابه الشخصي على "إنستجرام"، توضيحًا حول اسم أغنية "ولد ضائع"، التي كتبها ‏منذ أيام.

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وقال: "بخصوص التعليق على الصورة، ده اسم أغنية ومش مقصود بيها أي حاجة ليها علاقة بالموضوع، أنا مش بالتفاهة ‏دي، لو عندي حاجة أقولها هقولها بصراحة".‏

يذكر أن عمر منذ زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم لم يظهر معها في أي حفل أو مناسبة عام على عكس ما كانت تصطحبه في مناسباتها.

وكان آخر ظهور له معها في ديسمبر الماضي خلال حفلها الغنائي في مسرح الماركيه، وتداولت أخبار حول وجود خلافات قوية بين عمر ووالدته والتي على إثرها نشب مشادة عنيفة بينه وبين أحمد إبراهيم.