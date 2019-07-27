فيلم "الأسد الملك" يضع بيونسيه في ورطة!

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 يوليو 2019 03:22 مساءً - على عكس المتوقع ، حقق ألبوم الفنانة الأمريكية بيونسيه Beyoncé، الخاص بـ فيلم "الأسد الملك Lion King" فشلاً ذريعاً، حيث لم يتم تحميله إلا 949 مرة فقط في المملكة المتحدة منذ يوم الجمعة، وهو ما اعتبرته صحف بريطانية فضيحة كبرى.

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وبحسب التقارير، فإن بيونسيه التي قامت بأداء دور "تالا" في الفيلم، وغنت كل الأغاني، قد حصلت على 25 مليون جنيه استرليني مقابل الفيلم والموسيقى التصويرية الرسمية والألبوم المصاحب لها، لكنها فشلت في إثارة وتر حساس لدى المعجبين.



وغنت بيونسيه 13 أغنية بالاشتراك مع آخرين، منهم زوجها جاي زي وفريل ويليامز وكندريك لامار، ولكن هذا لم يتسبب في أي زيادة في مبيعات الألبوم.

وقال أحد المطلعين في شركة ديزني: "لقد فعل الرؤساء كل ما في وسعهم للحصول على بيونسيه، لأنهم يعرفون أنها محبوبة للغاية"، ولكن النتائج جاءت مخيبة للآمال.

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يشار إلى أن ألبوم بيونسيه "The Greatest Showman" كان يعتبر الألبوم الأكثر مبيعًا لعام 2018، وكانت ديزني تأمل بجني العديد من الأرباح بضم بيونسيه إلى قائمة الممثلين، ولكن هذا لم يحدث.

ويرى النقاد أن الفيلم فشل فشلاً ذريعاً، وحصل على تقييم لم يتعد 58%.

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