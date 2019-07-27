اليسا في حفلها في أعياد بيروت تغني فيروز وترضخ لطلب والدتها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 يوليو 2019 03:22 مساءً - مرة جديدة تكسب اليسا الرهان في حفلها في مهرجان أعياد بيروت، فقد نجحت الفنانة في جعل ختام ليالي المهرجان مسكاً، من خلال حشد جمهور كبير جاء من مختلف المناطق اللبنانية ، بالإضافة إلى عدد كبير من الدول العربية.

الفنانة اليسا



فرقة اليسا تعزف لـ فيروز



قبل بدء حفل اليسا في تمام الساعة التاسعة والنصف، عزفت فرقة اليسا أغنية "بحبك يا لبنان" للسيدة فيروز، فظنّ البعض أن الفنانة ستتجنب الغناء لسفيرة النجوم. إلا أن اليسا تحدت من جديد كل من ينتقد غناءها لـ فيروز وغنت لها وعلقت: "ما بيمشي الحال إلا أن أغني للست فيروز".

اليسا على المسرح



اليسا لـ ناصيف: أحبك



وكما كان متوقعاً، حضر الفنان ناصيف زيتون حفل اليسا التي قالت ممازحة: "ناصيف ردّ لي حضور حفلته". وبعدها رحبت به وبالحضور وقالت له: "أحبك وشكراً لمجيئك". وكانت الفنانة قد افتتحت حفلها بأغنية "بكرا بتشرق شمس العيد".



وتابعت: "هناك طلب خاص بأن أغني "كرهني" هل علمتم من طلبها مني؟ فأجابها الحضور: "ناصيف زيتون". فغنتها اليسا وسط تفاعل كبير، حيث ردّد الجمهور معها كامل الأغنية، كما فعل في باقي أغنياتها.

النجمة اليسا



اليسا ترضخ لطلب والدتها



وبعدها وجهت تحية لوالدتها يمنى وسألتها ماذا تريدين أن تسمعي مني؟ فأجابتها: "سلملي عليه"، فما كان من الفنانة إلا ان استجابت لطلبها وقالت ممازحة: "والدتي أيضاً تشترط ماذا سأغني"؟!.

والدة اليسا يمنى إلى جانب ناصيف زيتون





الجو جميل أليس كذلك؟سألت اليسا جمهورها، لتتابع الغناء وهي مرتاحة بشكل كبير فغنت "وحشتوني" للراحلة وردة، و"لو فيي". لتطلب بعدها من الجمهور أن يغني معها "سهرنا يا ليل" الأغنية التي أشعلت المدرجات ورددها الجمهور معها بشكل لافت".

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"يا مرايتي" تجمع اليسا وماريتا الحلاني

اليسا وماريتا الحلاني





كما طلبت اليسا من ماريتا الحلاني أن تشاركها غناء "يا مرايتي" على المسرح وقالت لها: "أنا وعدت والدتك ونفذت وعدي". ماريتا بدورها قالت لـ"الخليج 365" إن حلمها تحقق الليلة بالغناء مع اليسا فهي تحبها منذ صغرها، وأغنية "يا مرايتي" هي المفضلة لدى ماريتا".



جمهور اليسا لا يرفض طلبها



"نفسي أقولو ياه" طلبت اليسا من الجمهور أن يشاركها الغناء، فجمهور الفنانة لا يرفض طلبها ، فكان بمثابة الكورال لها.

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اليسا من حفلها في بيروت



يحق لـ اليسا ما لا يحق لغيرها، وتعرف قدرها لدى جمهورها، فكانت تسألهم ممازحة: "ماذا تريدون أن تسمعوا"؟ وبسبب الطلبات الكثيرة كانت تجيبهم: "لم أسمع أي شيء، سأغني على ذوقي". فغنت "عايشالك" الأغنية التي عرفت فيها اليسا منذ بداية مشوارها الفني.

ناصيف لـ اليسا: يقبرني الله



وبعدها طالبت اليسا ناصيف بأن يصعد إلى المسرح، فأديا أغنية "عبالي حبيبي" وشكرها فيما بعد ناصيف وأعرب عن فخره للغناء معها". مضيفا: "يقبرني الله"، وسط تصفيق حار من الجمهور.

اليسا وناصيف زيتون على المسرح

ونشر ناصيف تغريدة مع صورة لـ اليسا عبر "تويتر" أرفقها بهذا التعليق "حفلة اكتر من رائعة مبارح بأعياد بيروت مع ملكة الاحساس حبيبة قلبي اليسا... نوّرتي بيروت بإحساسك وجمالك وفنّك وطاقتك الإيجابية! كان الي الشرف غني معك ... الله يحميكي يا رب و البسمة ما تفارق وجهك"!.



كذلك، نوعت اليسا بين الفرح والحزن وغنت "أنا وحيدة" وعند الساعة 11:10 ليلاً أخذت استراحة لتبديل فستانها الفضي بآخر ذهبي، وختمت بميدلي منوع لأشهر أغنياتها من "أنا مجنونة" و"عمري ابتدى" وغيرها لتختتم بأغنية "سهرنا يا ليل".

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