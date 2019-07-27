هند صبري عضو لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا والسينما السعودية الممثل العربي الوحيد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 يوليو 2019 03:22 مساءً - كشفت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عن هوية أعضاء لجنة تحكيم جائزتها الجديدة "أفضل عمل أول" وتضمنت مفاجأة وهي انضمام النجمة التونسية هند صبري، لتصبح أول فنانة عربية تشارك في لجنة تحكيم هذه المسابقة، بينما تم اختيار فيلم "المرشح المثالي" للمخرجة السعودية هيفاء المنصور، ليكون الفيلم الوحيد من المنطقة العربية في المسابقة الرسمية بينما تشارك السينما التونسية واللبنانية والأردنية والسودانية في المسابقات الفرعية.

مهرجان فينسيا السينمائي الدولي وهو واحد من أهم ثلاثة مهرجانات سينمائية في العالم، لن يكتفى بضم هند صبري لعضوية لجنة تحكيم جائزته الجديدة، وإنما أعلن رسميا مشاركة السعودية للمرة الأولى في الدورة ال76 بفيلم ""The Perfect Candidate "المرشح المثالي" للمخرجة هيفاء المنصور، ليكون الفيلم الوحيد من المنطقة العربية في المسابقة الرسمية، التي تنطلق فعالياتها في الفترة ما بين 28 أغسطس و7 سبتمبر المقبل.

وتشهد مسابقة أسبوع النقاد مشاركة فيلمين عربيين، هما "Scales" أو "سيدة البحر" للمخرجة السعودية شهد أمين، ومن لبنان، يشارك المخرج أحمد غصين بتجربته الروائية الطويلة الأولى "جدار الصوت"، وفي مسابقة "آفاق" يشارك الفيلم التونسي "بيك تعيش" للمخرج مهدى البرصاوى، وفى قسم أيام فينيسيا يشارك الفيلم التونسي "أحزان عربية" للمخرجة منال لعبيدى و فيلم "ستموت في العشرين" للمخرج السودانى أمجد أبو العلاء، وقسم "سكونفينى" فيلم "الفزاعات" إخراج نور بوزيد، وفى مسابقة "آفاق" للأفلام القصيرة، سيعرض فيلم "سلام" للأردنية زين دريعى.

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يذكر ان هند صبري تم اختيارها لعضوية لجنة تحكيم مسابقة "أفضل عمل أول" في مهرجان فينيسيا بعد تكريمها بجائزة فاتن حمامة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بالإضافة لحصولها على عشرة جوائز كبيرة منها أفضل ممثلة في مهرجان الإسكندرية السينمائي عن فيلمها زهرة حلب عام ٢٠١٧ وثلاثة جوائز كأفضل ممثلة من المهرجان القومي للسينما المصرية عن أدوارها في الجزيرة وأحلى الأوقات ومواطن ومخبر وحرامي.

كما حصلت هند صبري على جائزة أفضل ممثلة بأيام قرطاج السينمائية عن فيلمها صمت القصور، وأفضل ممثلة بمهرجان نامور الدولي للأفلام الناطقة بالفرنسية عن فيلمها عرايس الطين.

وفاز فيلمها صمت القصور الذي أخرجته المخرجة مفيدة تلاتلي بجائزة الكاميرا الذهبية من مهرجان كان السينمائي الدولي وشارك فيلمها مع المخرجة نفسها موسم الرجال في قسم نظرة ما بمهرجان كان بالإضافة لمشاركة فيلمها جنينة الأسماك مع المخرج يسري نصر الله في بانوراما مهرجان برلين السينمائي الدولي.

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