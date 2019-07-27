الليلة.. أدهم سليمان يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا في ساقية الصاوي

يحيى المطرب أدهم سليمان، حفلًا غنائيًا ضخمًا، مساء اليوم السبت، وذلك على مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوى.

ومن المقرر أن يقدم "سليمان" خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي

يحبها ويتفاعل معها الجمهور منها :"ياسمرا، اسمى، كل ما فى القلب، أنا التايه، مش ندمان، العاشقين ، ياسيدى"، وغيرها من أغنياته المميزة.

ويذكر أن الفنان أدهم سليمان أحد أبرز أيقونات مزيكا الأندرجراوند فى مصر، اشتهر بتحقيقه لملايين المشاهدات عبر أغانيه ذات الطابع العاطفى، مثل "اسمى يفرق إيه وياكى، والمقام، وحافة العالم"، وطرح مؤخرا أغنية دينية تحمل عنوان "هذه الدنيا".