فيديو.. ماريتا الحلاني تشعل حفل إليسا بـ "يا مرايتي"

أشعلت المطربة اللبنانية إليسا حفلها الغنائي الذي أحيته، بالأمس، ضمن فعاليات مهرجان أعياد بيروت في دورته الثامنة، بعدد من المفاجآت، أبرزها عندما طلبت من ماريتا ابنة الفنان عاصي الحلاني مشاركتهاأغنية "يا مرايتي".
كل حياتي بحبا لإليسا وبس تعرفت عليها شخصياً صرت حبّا أكتر وأكتر".
تحمس جمهور إليسا بصعود ماريتا الحلاني علي المسرح كثيرًا، وزاد هتافهم، وبعد انتهاء الأغنية، وجهت ماريتا رسالة إليها، فقالت: "أنا
يذكر أن الفنان السوري ناصيف زيتون شارك اليسا أيضا الغناء خلال الأمسية بأغنية "ع بالي حبيبي"، وهي نفس الأغنية التي غناها إليها في أمسيته التي أحياها بالمهرجان ترحيبًا لها.
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