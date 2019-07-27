"من دون أذن ونصف أنف" ريهام سعيد تعود لبرنامجها من جديد

تعود الإعلامية ريهام سعيد، لتقديم برنامجها "صبايا" مساء يوم الأحد المقبل، الذي يذاع على قناة الحياة، وذلك بعد توقف دام لمدة شهر بسبب ظروف مرضها.

وكانت كتبت "سعيد" عبر حسابها الرسمي

على موقع "انستجرام": "مش مصدقة أني راجعة شغلي صحيح من غير ودان ونص مناخير بس ألف حمد وشكر. صبايا الأحد القادم علي قناة الحياة. وحشتوني".

ويشار إلى أن برنامج "صبايا مع ريهام" يذاع يوم الأحد والاثنين من كل أسبوع على قناة الحياة في العاشرة مساء.

ويذكر أن الإعلامية ريهام سعيد كانت مرت بأزمة صحية استدعت خضوعها لعملية جراحية دقيقة، جراء إصابتها ببكتريا في الوجه.