فيديو.. إليسا لناصيف زيتون: ليلة إلبسلك الأبيض

أحيت المطربة اللبنانية إليسا، حفل غنائي ضخم بالأمس ضمن فعاليات مهرجان أعياد بيروت في دورته الثامنة، وحضر الأمسية المطرب السوري ناصيف زيتون، وشاركها بأغنية "ع بالي حبيبي"، و ظهر بينهما تناغم رائع ك"دويتو" مثالي، وفي نهاية الأغنية شكرها معبرًا عن سعادته قائلًا: "يقبرني الله"، وسط

حماس الجمهور.وقدمت إليسا خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغانيها أشعلت بها حماس الجمهور، و تفاعلت معهم إليسا أيضًا بالرقص علي نغمات أغاني مثل، "ولا عاش ولا كان، بلا نغني، سهرنا يا ليل، أنا وحيدة، وغيرها".

وجاء حضور ناصيف زيتون لحفل إليسا، بناء علي سؤال وجه إليه عن الفنان الذي يرغب في حضور حفله، ليقع اختياره على إليسا، ومن جانب آخر حضرت الأخيرة، أمسية زيتون التي أحياها بالمهرجان، ليرحب بها أكثر من مرة خلال الحفل، ويقبل يدها معبرًا عن سعادته بحضورها، بالإضافة لغناء أغنية "نامي ع صدري" والتي كانت قد طلبتها خصيصًا منه.

