بالفيديو.. هيثم شاكر يُطلق كليب ماتوصنيش

بعد أن استقر على "معرفة قديمة" كعنوان للألبوم المتوقع طرحه أول شهر أغسطس المقبل، أطلق المطرب هيثم شاكر كليب "ماتوصنيش". الأغنية كلمات أيمن بهجت قمر، ومن ألحان عمرو مصطفى وتوزيع شريف مكاوي، وقام بإخراج الكليب المخرج اليوناني يانيس ديموليتاس، وشهد تصويره في مدينة أثينا باليونان.

ويأتي ألبوم "معرفة قديمة" بعد 5 سنوات من التحضير تعاون خلالها مع كبار المؤلفين والملحنين، ويضم الألبوم 13 أغنية وهي ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحو، احنا افتراقنا، مفيش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، معرفة قديمة.

ويتميز ألبوم هيثم شاكر معرفة قديمة بالاختلاف، ظهر

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هذا في برومو أغنية ياما ياما وكليب ماتوصنيش ليؤكدان أننا في انتظار ألبوم يضم تنويعات لحنية مبتكرة تناسب أذواق الجمهور المختلفة.

ومن بين المؤلفين الذين تعاون معهم النجم: أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، نادر عبد الله، محمد رفاعي، محمد القاياني، رمضان محمد وسلامة علي، ليخرج بـ 13 أغنية مختلفة من ألحان عمرو مصطفى، وليد سعد، محمد يحيى، شادي حسن، تامر علي وأحمد صلاح حسني.

هيثم شاكر هو مطرب مصري انطلق لأول مرة عام 2001 بأغنية أحلف بالله، في

تعاون مع الموزع حميد الشاعري والمنتج فايز عزيز، لتحقق الأغنية نجاحًا كبيرًا ويبدأ النجم مشواره الفني، وفي عام 2004 أطلق أولى ألبوماته بعنوان خليك جنبي، والذي يعتبر واحدًا من أنجح ألبوماته حيث تجاوز كليب الأغنية الـ 7 مليون مشاهدة على يوتيوب. وبعد 4 سنوات عاد إلى الساحة الفنية بألبوم جديد عليا 2008، والذي علق في أذهان الجمهور بشكل كبير، خاصة بأغنيتي جوه حضنك، وأغنية أيامي معاك، وفي 2011 أطلق أغنية منفردة بعنوان أصلي قديم والتي صورها وكأنها حفلة غنائي، وفي 2014 أطلق ألبوم أحلى قرار والذي تعاون من خلاله مع أشهر الملحنين والشعراء مثل أحمد صلاح حسني وتوما وتميم ورامي جمال، ولـهيثم شاكر العديد من الكليبات الشهيرة مثل أرمي حمولك عليّا وهي أغنية وطنية عبّرت عن حالة الوطن عام 2005.