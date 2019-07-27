نجل أنغام يكشف حقيقة الخلاف بينه وبين والدته

كتب امير فتحي في السبت 27 يوليو 2019 02:38 مساءً - بعد تردد شائعات في الآونة الأخيرة بوجود خلافات بين الفنانة المصرية ” أنغام ” وإبنها الأكبر ” عمر ” حول زواجها من الموزع الموسيقي ” أحمد إبراهيم ” .

كما تردد أن عمر ألغى متابعة والدته على موقع Instagram وحذف كافة الصور التي جمعتهما معًا .

ليخرج نجل أنغام ويرد على هذه الشائعات عبر حسابه الشخصي على موقع ” أنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري لينفي ذلك ويوضح ما وراء إسم أغنية ” ولد ضائع ” .

وكتب قائلا : ” بخصوص التعليق على الصورة ده إسم أغنية ومش مقصود بيها أي حاجة ليها علاقة بالموضوع .. أنا مش بالتفاهة ‏دي لو عندي حاجة أقولها هقولها بصراحة ” .

وأضاف عمر : ” أي كلام يتكتب عني تأكدوا إنه مش طالع مني .. والناس اللي محسسني إنهم قاعدين ‏معايا في البيت يا ريت تسكتوا أحسن عشان بأكدلكم إن أنتم مش عارفين أي حاجة ” .

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