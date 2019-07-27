شاهدوا نهى نبيل تغير شكلها.. ورد فعل صادم لزوجها

كتب امير فتحي في السبت 27 يوليو 2019 02:38 مساءً - أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الإعلامية الكويتية نهى نبيل وهي تضع على رأسها الشعر المستعار الطويل، وسألت زوجها رأيه فأشار إلى أنها تبدو طبيعية مجدداً.

وأعربت عن صدمتها بسبب هذه الإجابة، متسائلة عما إذا كانت قبل ذلك مخلوقاً فضائياً. ولفت إلى أنه تذكر شكلها يوم تعرف إليها للمرة الأولى.

واضاف أنه لا يمكنها المبالغة في إطالة الشعر أو تقصيره ، وحاولت إغاظته من خلال إعلان رغبتها في صبغ شعرها بألوان غريبة مثل الأخضر والأزرق والبنفسجي.

ورفض الزوج ذلك رفضاً تاماً ، وتفاوتت آراء المتابعين بين من رأوا في المشهد استعراضاً وسعياً إلى المزيد من الشهرة من خلال كشف الخصوصيات ومن اعتبروا أنه طريف.