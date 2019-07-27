أسماء لمنور تعلن انفصالها : خلعت زوجي

كتب امير فتحي في السبت 27 يوليو 2019 02:38 مساءً - حلت الفنانة المغربية ” أسماء لمنور ” ضيفة مع الإعلامي اللبناني ” نيشان ” وكشفت عن انفصالها عن زوجها الملحن التونسي ” عصام الشرايطي ” .

وبسؤالها عن شعورها بعد الطلاق وما تتعرض له المرأة من تعليقات وشعور بالانكسار بعد حدوث الطلاق أوضحت أنها ليست من النساء اللاتي يعانين من وصمة الطلاق التي تلاحقهن في حياتهن من هذا اللقب .

وقالت : ” تفرق في حالة طلقت أم خلعت .. أنا خلعت .. لهذا لم يحدث الانكسار ” .

وأضافت : ” ليست مسألة قوة ولكن وصلت لمرحلة شعرت أنه ليس هذا ما كنت أبحث عنه .. والأهم بالنسبة لي هو أنني مستمتعة بحياتي ومعنديش مشكلة في لقب مطلقة أو منفصلة .. أنا سعيدة ومرتاحة ” .

وأكدت لمنور أنها تقوم بدور الأم والأب معًا وأن نجلها لا يسأل عن والده بعد سؤال نيشان لها عن ذلك .. وأطلقت على نفسها خلال الحلقة لقب ” مابا ” الذي يجمع بين كلمتي ” ماما وبابا ” .

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يذكر أن أسماء المنور وعصام الشرايطي تزوجا عام 2008 وأنجبا طفلا وحيدا في عام 2011 .

ولم يكشف أيا منهما الأسباب التي أدت إلى وقوع الانفصال أو وقت حدوثه .