شاهد: اعتناق جماعي “الإسلام” لـ81 ممرضةداخل مستشفى في الطائف

كتب امير فتحي في السبت 27 يوليو 2019 02:38 مساءً - أظهر مقطع فيديو لحظة اعتناق 81 ممرضة الإسلام، وذلك بعد محاضرة دعوية بمستشفى الأمير منصور في الطائف. وظهرت الممرضات خلال الفيديو وهن يرددن الشهادة بصوت واحد داخل المستشفى، ولقي ذلك استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا الفيديو على نطاق واسع.

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