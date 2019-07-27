زوجة كيفانج تاتليتوج تتجاوز أزمة وفاة والدها برحلة ممتعة مع مهند.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت منسقة الأزياء التركية باشاك ديزر لأول مرة بعد وفاة والدها الشهر الماضي برفقة زوجها النجم التركي كيفانج تاتليتوج في بوردوم.

النجم الشهير بـ«مهند» اصطحب زوجته في عطلة رومانسية إلى مدينة بوردوم التركية الساحلية، حيث قضى الثنائي أجازتهما الصيفية في منزلهما هناك كما رصدتهما عدسات الباباراتزي بصحبة مجموعة من أصدقائهما على متن يخت في عرض البحر.

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مهند وأصدقائه زاروا عدد من الجزر اليونانية، وكان لافتاً الحالة الرومانسية للنجم التركي وزوجته طوال فترة تواجدهما على متن اليخت، في الوقت الذي حرصوا فيه أيضاً على اصطحاب كلابهما الصغيرة.

يُذكر أن كيفانج تاتليتوج احتفل بزفافه على باشاك فبراير عام 2016 بحفل بسيط في فرنسا، حيث تعرف عليها خلال عملها كمنسقة أزياء في مسلسل «العشق الممنوع»، لتطور علاقتهما كصداقة ثم إلى علاقة عاطفية، كُللت بالزواج.

من ناحية أخرى، عُرض لكيفانج تاتليتوج حديثاً مسلسل «الاصطدام» الذي يشارك في بطولته أمام النجمة التركية إلتشين سانجو، أنور صايلاك، وغيرهما، عُرض له في السينما، فيلم «الأعمال المنظمة 2»، ويقدم فيه دور جديد من حيث الشكل والمضمون، حيث يجسد شخصية رجل عصابات بشكل أقرب للكوميديا السوداء، وعن هذا الدور، فاز مهند بجائزة أفضل ممثل كوميدي سينمائي في حفل توزيع جوائز “صدري التشيك” للسينما والمسرح.