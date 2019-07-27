الفنانة السورية فرح يوسف تحتفل بزفافها في نيويورك.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

احتفلت الفنانة السورية فرح يوسف بزواجها من خطيبها الفنزويلي بعد علاقة عاطفية جمعتهما، وقد حرصت نجمة Arab Idol على مشاركة صور من أجواء الحفل مع محبيها.

فرح ظهرت في الصور ترتدي فستان أزرق منفوش فاتح ذو ذيل طويل، مطرز بورود، كما وضعت طرحة طويلة، وزينت شعرها بتاج من الورود، بينما بدا زوجها في كامل أناقته ببدلة كلاسيكية كحلية اللون.

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وفور الاحتفال بالزواج، طارت فرح مع زوجها إلى سوريا، حيث تجهز لاقامة حفل زفاف يحضره أصدقائها وأفراد عائلتها هناك، وقد أوضحت الفنانة في مقطع فيديو نشرته عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الصور التي نشرتها من مراسم الاحتفال بزواجها في نيويورك ما هي إلا ذكرى بينها وبين زوجها وأرادت مشاركة فرحتها بها مع الفانز، وقالت: «لسه ما عملنا عرسنا، لا الفستان فستان عرس، ولا الماكياج ماكياج عرس، ولا الشعر شعر عرس، هيدا بس مراسم زفاف».

يُذكر أن فرح سبق وارتبطت بعلاقة عاطفية مع المصور الفوتوغرافي بولنت الجراح، إلا أنها لم يكتب لها النجاح.

من ناحية أخرى، طرحت فرح يوسف مؤخراً أغنية جديدة بعنوان «بليز»، وهي من كلمات بندر بلحمر، وألحان أحمد سامي.