صور.. حسناء بوليود دراشتي دامي تستجم في اسبانيا

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

شاركت نجمة التلفزيون، وعارضة الأزياء، ومقدمة البرامج الهندية دراشتي دامي، التي تقوم بإجازة في إسبانيا مع زوجها نيراج خيمكا، صورة شوهدت فيها وهي تشارك قبلة عاطفية مع زوجها.

نشرت الممثلة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام الصورة الرومانسية التي يمكن رؤية دراشتي ونيراج فيها وهما يستمتعان ببعض الوقت في شوارع إسبانيا، وبدا الزوجان سعيدين للغاية خلال إقامتهما الرومانسية.

كانت علاقة دراشتي مع زوجها رجل الأعمال قد امتدت لمدة ست سنوات وتزوجت في احتفال هندوسي تقليدي في 21 فبراير 2015، بحضور عدد من أفراد الأسرة والأصدقاء المقربين، وقد شّرف حفل زفافهما نعمة العديد من نجوم التلفزيون.

دامي، التي بدأت حياتها المهنية كعارضة أزياء، كان أول ظهور لها على الشاشة الصغيرة مع مسلسل “ديل ميل غايي”. كما شوهدت في عدد أخر من المسلسلات بعدما أثبتت جدارتها الفنيةفي شاشة التلفزيون، كما كانت دراشتي أيضا جزءا من برنامج الواقع الراقص ‘جلاك ديكلا جا 6’