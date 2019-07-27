الممثلة أنجالي أناند تردّ على منتقدي قوامها بذكاء

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يواجه الممثلون كثيرًا من الانتقادات بصرف النظر عن الحب الذي يتلقونه من معجبيهم. في الآونة الأخيرة ، وجدت الممثلة التلفزيونية أنجالي أناند نفسها في وضع مماثل عندما انتهى بها الأمر إلى أن تصبح ضحية لجسمها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولكن بدلاً من تجاهلها ، ردت الممثلة الشابة التي تُعدّ واحدة من أشهر ممثلات الأجسام الممتلئة، بشجاعة على أحد متابعيها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram الذي وصفها بأسماء مسيئة في رسالة مباشرة.

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شاركت الممثلة لقطة محادثتها في Instagram، وردت أنجالي على المتابع، الذي سخر من وجهها، وانتقدها لاستخدامها الماكياج المفرط لتغطية عيوبها، وكان رد الممثلة يثبت أنها امرأة واثقة من جسدها ولن يضيرها تلك الانتقادات.

في وقت سابق من مقابلة، تحدثت بطلة المسلسل التلفزيوني Kulfi Kumar Bajewala، عن انتقادات الجسد على وسائل التواصل الاجتماعي بإسهاب، وقالت ، “الناس يطلقون عليّ اسماء الموتى ؛ إذا قمت بنشر فيديو لي ينتقدوني، لأننا في الهند ، وضعنا معايير غير واقعية لجسم مثالي”.

وأضافت: “إذا كنا نواجه الغرب وطريقة لبسهم، لماذا لا نقبل عارضات ذات مقاسات كبيرة؟ ليس من غير المألوف أن نرى موديل زائدة الحجم على غلاف مجلات الصحة والأزياء ، في الخارج. في الحقيقة ، أريد مقابلة مصمم أزياء في الهند ، على استعداد لصنع ملابس لموديل سمينة مثلي ، لا يمكنني العثور على ملابس مصممة لنفسي لأنني بطول 6 أقدام ، لذلك ، يجب أن أطلبها من الخارج “.