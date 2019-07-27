الفنانة الهندية شروتي حسن تحتفل بمرور 10 سنوات لها في السينما

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تمكنت نجمة جنوب الهند شروتي حسن من صنع علامة لا تُمحى ليس فقط في الأفلام في الجنوب ولكن أيضًا في أفلام Bollywood، جاء ظهورها التمثيلي كفنانة وهي لاتزال طفلة في فيلم Hey Ram في عام 2000.

وفي وقت لاحق بدأت شروتي مشوارها الفني الحقيقي مع التمثيل الكامل في فيلم بوليوود “الحظ” الذي صدر في عام 2009. بعد ذلك ، لم يكن هناك مجال للعودة إلى الوراء لهذه الممثلة الموهوبة التيبدأت في تقديم أفلامها المذهلة الواحد تلو الأخر.

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أكملت الممثلة 10 سنوات في صناعة السينما، واغتنمت الفرصة لتشكر جميع الذين وقفوا معها، فشاركت رسالة على صفحتها بموقع انستجرام، وتحدثت شروتي عن فترة عملها في السينما ، وكيف كان كل فيلم بمثابة تمرينًا تعليميًا لها بسبب “كيفية تعامل المرء مع أشياء جديدة بحكمة، كما نلتقي بأشخاص مختلفين من مختلف مناحي الحياة ، وهي تجربة أكثر إثراءً ” على حد قولها.

مضيفة أنها تشعر بالرضا والشكر على كل ما وصلت إليه، تقول شروتي: “بدون دعم صانعي الأفلام ، النجوم المشاركين ، وبالطبع ، ما كنت سأتمكن من الوصول إلى هنا. لقد استقبلني الجمهور دائمًا بحرارة لأدواري ، بغض النظر عن نجاح أفلامي ، وأعتقد أن هذا أحد أسباب ثقتي في تجربة أدوار جديدة. “

يذكر أن شروتي كانت قد وقعت أيضًا على أول سلسلة عالمية لها بعنوان Treadstone والتي مثلت لحظة فخر كبير لها، ذهبت الممثلة مؤخرًا إلى بودابست من أجل التدريب على مشروعها الهوليوودي المقبل.