نجمة بوليود سوشيترا كريشنامورثي تواجه التحرش على الإنترنت

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

مع أن تعاظم الشعبية الكبيرة لبعض النجوم والمشاهير على منصات الإعلام الاجتماعي، جعل البعض أكثر شهرة، وساهم في زيادة شعبيته، لكن رغم ذلك، فقد أصبحت تلك المواقع ايضا منبراً ووسيلة سهلة، لتوجيه الإساءات القوية لهم من متابعيهم.

أحد هؤلاء، هي الممثلة والمغنية الهندية سوشيترا كريشنامورثي التي تشتهر بإصدار ألبومات لموسيقى البوب حيث واجهت بعض المضايقات والتحرش الصريح على الإنترنت مؤخراً.

ما حدث هو أن سوشيترا تلقت رسالة بذيئة على حسابها الشخصي بمنصة التواصل الاجتماعي، فيسبوك، مما اضطرها للاستعانة بشرطة مومباي للانترنت على الفور لمساعدتها، حيث قامت بتحرير محضر، التي استجابت على الفور لشكواها.

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غردت المغنية سوشيترا على رد الشرطة السريع وكتبت، “شكرًا لك على الرد الفوري، أردت أن أحيطكم علماً وأنا لست تحت أي تهديد. إذا استطاعوا أن يرسلوا لي رسالة مثل هذا تخيلوا محنة الفتيات المستضعفات على وسائل التواصل الاجتماعي”.

تم إرسال هذه الرسالة إلى facebook! كانت شرطة مومباي سريعة بما فيه الكفاية للرد على المسألة وإحالتها إلى خلية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها ومركز الشرطة الإلكترونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.