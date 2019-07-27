هبة السيسي تحتفل بزفافها في الساحل الشمالي بحضور النجوم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

احتفلت الفنانة المصرية هبة السيسي بحفل زفافها في الساحل الشمالي بحضور عدد من نجوم الفن.

ملكة جمال مصر السابقة احتفل بزفافها على شاطئ تراسينا مرسيليا، وحضر الحفل عدد من النجوم ومنهم ومنهم المطربة مروة نصر وزوجها المنتج محمد علام، ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، منة فضالي، نرمين ماهر وزوجها، رامي وحيد، أحمد فريد، هاني أبو النجا، إنجي شرف، خبيرة التجميل إيمان العبد.

كما حضر الحفل أيضا إيناس وسوار النجار، أحمد عبد الله محمود، والإعلامي ممدوح موسي والإعلامي حازم الكاديكي وحرمه ورجل الأعمال عمر المهندس وإلهام المهندس شقيقا الفنانة الراحلة ميرنا المهندس.

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هبة السيسي اختارت فستانين من تصميم هاني البحيري باللون الفضي، فيما أرتدى الحضور ملابس باللون الأبيض.

هبة السيسي أنجبت ابنتها هيفين من زوجها رجل الأعمال كريم محمود عام 2013، ولكنها انفصلت عنه بعد ذلك لخلافات بينهما.

الفنانة المصرية من مواليد عام 1983، حازت على لقب ملكة جمال مصر عام 2004، وشاركت الفنان محمد سعد في فيلم «كتكوت»، بدأت حياتها كموديل إعلانات وفيديو كليب، ومن آخر أعمالها: «حليمو أسطورة الشواطئ».