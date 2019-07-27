نيكول سابا تشعل أولى حفلاتها لصيف 2019 بالساحل الشمالي بسهرة عالمية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيت الفنانة اللبنانية نيكول سابا حفلا غنائيا ضخما داخل “IVORY” المفضل لرواد الساحل الشمالي، وذلك داخل قرية هاسيندا .

نيكول حضرت بصحبة مدير أعمالها وائل المصري، وكان في استقبالهما أحمد البلتاجي، وصعدت علي خشبة المسرح في الثالثة من صباح الجمعة، مرتدية فستان أسود قصير تماشي مع أجواء الإثارة بالمكان من مواصفات للايف عالمية وأغانيها الاستعراضية التي أشعلت وصلات الرقص المتتالية حتي قرب طلوع الشمس.

وكان ضمن الحضور مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، وحرصت نيكول علي توجيه التحية له، خاصة أنها تألقت بارتداء أغلى فستان زفاف في العالم من تصميمه،والذي كان مرصع بالأحجار الكريمة وتخطت تكلفته ٢٠٠ مليون جنيه وكان حديث وسائل الإعلام العربية والاجنبية.

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ويعد الحفل هو أولى السهرات التي تحييها نيكول لصيف 2019 بمصر، حيث اعتادت منذ أعوام على إحياء أكثر من حفل بأماكن متفرقة وبخاصة في الساحل الشمالي، حيث تعد الأكثر طلبا نظرا لقدرتها على إضفاء حالة خاصة من البهجة والاستعراضات التي تتماشي مع حفلات الشواطئ التي يغلب علي جمهورها الشباب من مختلف الأعمار من محبي أغانيها المميزة منها: “براحتي ” ، التوتو ني”، “قررت “، بالإضافة إلى “ياواد يا تقيل” ، “سهر الليالي”، و”بنت السلطان” للمطرب الشعبي أحمد عدوية، وغيرها.

وعلي جانب آخر تستعد نيكول لإطلاق أغنية جديدة تتكتم تفاصيلها لحين وضع اللمسات الأخيرة لها، حيث من المقرر ضمها لأغاني ألبومها القادم الذي تعمل عليه منذ فترة حيث يتوقع صناعه أن يكون إضافة مميزة لمشوارها الغنائي.

وكما تنوي نيكول خوض عمل درامي جديد حيث تقوم بقراءة أكثر من سيناريو لاختيار الفكرة الملائمة لظهورها بشكل مختلف عن أعمالها السابقة والتي كان آخرها الجزء الثاني من “الهيبة” مع تيم حسن.