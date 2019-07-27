ريهام عبدالغفور تتألق بألوان الصيف في جلسة تصوير جذابة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور لجلسة تصوير جديدة لصالح واحدة من المجلات العربية.

المجلة نشرت عدد من الصور عبر حسابها الخاص، وظهرت ريهام بلوك مميز وملفت، حيث اختارت ملابس تحمل ألوان الصيف، وتعكس بهجة كبيرة حازت على الإعجاب.

ريهام ظهت بتسريحة شعر محببة لجمهورها، وكذلك لجأت لعدد من الإكسسوارات التي زادت من جمالها، وأعطاها الماكياج سحرا خاصا.

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جمهور ريهام عبر عن إعجابه الشديد بالطلة التي ظهرت بها، وتغزل فيها من خلال عدد من التعليقات.

يذكر أن يهام عبدالغفور شاركت مع دينا الشربيني، في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “زي الشمس”، في أول بطولة مطلقة للأخيرة، وشاركهما البطولة كل من أحمد السعدني، وأحمد داوود، وجمال سليمان، وسوسن بدر، وعدد من النجوم.

ريهام حققت نجاحا كبيرا من خلال دورها في العمل، حيث غيرت من جلدها تماما وقدمت دور زوجة خائنة.

وقد ترددت عدد من الأقاويل عن وجود خلافات بين ريهام وبين دينا الشربيني خلال العمل، ونفت ريهام ذلك وأكدت على قوة صداقتها بدينا الشربيني.