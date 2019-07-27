أول تعليق لأحمد الفيشاوي بعد وفاة والده.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

علق الفنان المصري أحمد الفيشاوي من خلال حسابه الخاص على وفاة والده، ورد على ما قيل بشأن عدم تنفيذ وصيته.

الفيشاوي الصغير كتب عبر حسابه الخاص على «أنستجرام»: « البقاءلله ، نسألكم الفاتحه الي شرف النبي، والفاتحة لفاروق الفيشاوي، ونسألكم الدعاء و إنا لله و إنا اليه راجعون، وصية أبويا يُدفن وسط أهله في المنوفيه سرس الليان و الحمدالله ده عملته وسط أهله و ناسه في بلده. أرجو الدعاء».

الفيشاوي فسر وصية والده وذلك بعدما رفض الصلاة عليه في مسجد سرس الليان بالمنوفية، بسبب الزحام الشديد والتدافع بين الأهالي.

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وقام الفيشاوي مع عدد من أصدقائه وأهله بالمنوفية بغلق باب المقبرة لمنع دخول أحد إليها، ولم يدخل فقط سوى أصدقاء الفيشاوي المقربين وهم إلهام شاهين وأشرف زكي ومحمد ممدوح.

وكان الفنان الراحل فاروق الفيشاوي قد أوصى قبل رحيله أن يتم دفن بجوار والده وشقيقه جلال في مقابر الأسرة بالمنوفية، وأكد نجل شقيقه انه كان يحب البلد جدا، ويحب التواجد بها.

ورحل الفنان فاروق الفيشاوي فجر الخميس 25 يوليو، بعد معاناة وصراع مع مرض السرطان لمدة أشهر، ودخل قبل وفاته في غيبوبة.