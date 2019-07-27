حلا شيحة تستجم مع أولادها على الشاطئ.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

سافرت الفنانة المصرية حلا شيحة برفقة أولادها إلى أحد الشواطئ للاستمتاع بأجازة الصيف.

حلا شاركت متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع «انستجرام»، في صور لها على الشاطئ مع أولادها، وكتبت معلقة: «أجازة صيف شاطئ».

الفنانة المصرية اختارت لها لوك جذاب، ووضعت قبعة على رأسها، وظهرت في عدد من الصور وهي تلعب مع أولادها، وتستمتع بالطبيعة.

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جمهور الفنانة المصرية عبر عن إعجابه الشديد بالصور التي نشرتها، وتغزل فيها من خلال التعليقات.

حلا أعلنت مؤخرا انفصالها عن زوجها الكندي يوسف هاريسون، وذلك بعد زواج استمر لأعوام، وصرحت بأن طلاقها تسبب في تفرقة أطفالها، حيث يتواجد ابنيهما الأكبر سنًا مع والدهما، بينما يعيش معها ولداها الأصغر سنًا.

وأثارت حلا منذ عام ضجة كبيرة بعدما أعلنت تخليها عن الحجاب وعودتها للفن بعد اعتزال استمر 12 عاما.

حلا نافست في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل «زلزال»، حيث قدمت دور صافية، والعمل من بطولة النجم محمد رمضان، وماجد المصري، وحقق العمل النجاح رغم أنها تعرضت للانتقادات.